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    12:00, 14 Май 2024 | GMT +6

    Усилить взаимодействие с соседними странами по реагированию на природные пожары поручил Премьер РК

    Усилить взаимодействие с соседними странами по реагированию на природные пожары поручил Олжас Бектенов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил министерствам по ЧС, экологии и акиматам усилить взаимодействие со службами приграничных территорий соседних стран по оперативному реагированию на природные пожары, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Акиматам надо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Кроме того, обеспечить лесохозяйственные учреждения элементарными средствами пожаротушения. Министерству экологии, местным исполнительным органам с учетом опыта прежних пожаров выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров, - сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Также глава Кабмина поручил совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и акиматами подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами.

    Министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии и акиматам - усилить взаимодействие с соответствующими службами приграничных территорий соседних стран по оперативному реагированию на природные пожары.

    - Министерствам по чрезвычайным ситуациям, культуры и информации, акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности, провести соответствующие учения. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами взять на ежедневный контроль реализацию специального межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране, - подчеркнул Олжас Бектенов.

    Теги:
    Правительство МЧС Пожар Лесные пожары Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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