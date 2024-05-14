Усилить взаимодействие с соседними странами по реагированию на природные пожары поручил Премьер РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил министерствам по ЧС, экологии и акиматам усилить взаимодействие со службами приграничных территорий соседних стран по оперативному реагированию на природные пожары, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Акиматам надо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Кроме того, обеспечить лесохозяйственные учреждения элементарными средствами пожаротушения. Министерству экологии, местным исполнительным органам с учетом опыта прежних пожаров выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров, - сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Также глава Кабмина поручил совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и акиматами подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии и акиматам - усилить взаимодействие с соответствующими службами приграничных территорий соседних стран по оперативному реагированию на природные пожары.