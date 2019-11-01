Усилить во фракции Nur Otan обсуждение актуальных проблем призвал Умирзак Шукеев
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялось заседание депутатской фракции партии Nur Otan в маслихате Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии Nur Otan.
Участие в нем приняли аким области, председатель областного филиала Умирзак Шукеев, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, первый заместитель председателя областного филиала партии Бейсенбай Тажибаев и депутаты. Председательствовал на заседании руководитель депутатской фракции партии «Nur Otan» в маслихате Мурат Тольтебаев.
На повестку дня заседания депутатской фракции был вынесена реализация программы развития Туркестанской области на 2016-2020 годы и обсуждение проблемных вопросов. С докладом выступил заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев.
«Больше года назад Указом Елбасы Нурсултана Назарбаева образована Туркестанская область. Согласно поручению Елбасы мы реализуем программу развития Туркестанской области на 2016-2020 годы. Работа ведется по шести направлениям, включающим в себя экономику, социальную сферу, общественную безопасность, правовую дисциплину, инфраструктуру, экологию и земельные ресурсы, государственные услуги. За девять месяцев этого года в области валовой региональный продукт составил 718,0 млрд тенге, индекс физического объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,5%. Предприятиями области произведено продукции на 370,2 млрд тенге. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по республике регион занимает 5 место. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 3,4%, общий объем составил 447,6 млрд тенге. Это на 70 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Ж. Аманбаев, сообщив, что базовые индикаторы оптимизированы.
По вопросу, вынесенному на повестку дня, свое мнение высказал ряд депутатов. Депутатская фракция партии Nur Otan в областном маслихата всесторонне рассмотрела вопрос, вынесенный на повестку дня, и взяла во внимание доклад заместителя акима области Ж. Аманбаева. Принято соответствующее постановление.
В постановлении учтены вопросы сбора в городах и районах предложений по новым механизмам реализации программ «Сыбаға», «Алтын асық», обеспечения городов и районов качественной питьевой водой, газом. Включены и задачи по обеспечению устойчивого развития экономики региона, достижения местными исполнительными органами запланированных индикаторов, сбору предложений по созданию условия для развития малого и среднего бизнеса, благоприятного инвестиционного климата. Согласно этому постановлению, итоги предложений будут представлены областному филиалу партии, контроль за выполнением задач возложен на Туркестанский областной филиал партии Nur Otan.
На заседании депутатской фракции аким области, председатель Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Умирзак Шукеев отметил, что каждый гражданин в развитии региона должен выполнять работу на должном уровне.
«Программа развития на 2016-2020 годы была принята ранее. Предусмотренные в ней индикаторы выполняются на должном уровне. Определены новые направления развития. Сейчас в Туркестанской области ведутся масштабные работы. Поэтому считаю необходимым повысить индикаторные показатели и усилить требования. Будем работать в этом направлении, рассматривать на заседаниях фракции актуальные проблемы региона», - сказал глава региона и дал поручения членам фракции и заместителям акима области, руководителям управлений.
- Спецрейд по социальным магазинам провели в Туркестане
- Булат Бакауов поручил трудоустроить специалистов, прошедших курсы переподготовки
- Многодетная актюбинка передала деньги мошенникам за несуществующую квартиру
- Гололед и осадки ожидаются в Казахстане 1 ноября
- Для поддержки и развития цифровых технологий создается IT-совет в Алматы
- Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Казыгуртский район
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана