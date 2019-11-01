Усилить во​ фракции Nur Otan обсуждение актуальных проблем призвал Умирзак Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялось заседание депутатской​ фракции партии​ ​ Nur Otan в маслихате Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии​ Nur Otan.

Участие в нем приняли аким области, председатель областного филиала Умирзак Шукеев, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, первый заместитель председателя областного филиала партии​ Бейсенбай Тажибаев и депутаты. Председательствовал на заседании руководитель депутатской фракции партии​ ​ «Nur Otan» в маслихате​ ​ ​ Мурат Тольтебаев.





На повестку дня​ заседания депутатской фракции был вынесена​ ​ реализация​ программы развития Туркестанской области на​ 2016-2020 годы и обсуждение проблемных вопросов. С докладом выступил заместитель акима Туркестанской области​ ​ Жолдымурат Аманбаев.

«Больше года назад Указом​ Елбасы Нурсултана Назарбаева образована Туркестанская область. Согласно поручению Елбасы мы реализуем программу развития Туркестанской области на​ 2016-2020 годы. Работа ведется по шести направлениям, включающим в себя​ экономику, социальную​ сферу,​ ​ общественную​ безопасность, правовую​ дисциплину, инфраструктуру,​ экологию и земельные ресурсы, государственные услуги. За девять месяцев этого года в области валовой региональный продукт составил​ ​ 718,0 млрд тенге,​ ​ индекс физического объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,5%.​ Предприятиями области произведено продукции на​ ​ 370,2 млрд тенге. Это на​ ​ 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по республике регион занимает​ ​ 5 место. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился на​ ​ 3,4%,​ общий объем составил​ ​ 447,6 млрд тенге. Это на​ ​ 70 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал​ ​ Ж. Аманбаев, сообщив, что базовые индикаторы оптимизированы.​

По вопросу, вынесенному на повестку дня, свое мнение высказал ряд депутатов. Депутатская фракция партии​ ​Nur Otan в областном маслихата всесторонне рассмотрела вопрос, вынесенный на повестку дня, и взяла во внимание доклад заместителя акима области​ ​ Ж. Аманбаева. Принято соответствующее постановление.​

В постановлении учтены вопросы​ ​ сбора​ в городах и районах предложений по новым механизмам реализации программ​ ​ «Сыбаға», «Алтын асық», обеспечения городов и районов качественной питьевой водой, газом. Включены и задачи по обеспечению устойчивого развития экономики региона, достижения местными исполнительными органами запланированных индикаторов, сбору предложений по​ созданию условия для развития малого и среднего бизнеса, благоприятного инвестиционного климата. Согласно этому постановлению, итоги предложений будут представлены областному филиалу партии, контроль за выполнением задач возложен на Туркестанский областной филиал партии​ ​ Nur Otan.

На заседании депутатской фракции аким области, председатель Туркестанского областного филиала партии​ ​ Nur Otan Умирзак Шукеев отметил, что каждый гражданин в развитии региона должен выполнять работу на должном уровне.

«Программа развития на 2016-2020 годы была принята ранее. Предусмотренные в ней индикаторы выполняются на должном уровне. Определены новые направления развития. Сейчас в Туркестанской области​ ведутся масштабные​ работы. Поэтому считаю необходимым повысить индикаторные показатели и усилить требования. Будем работать в этом направлении,​ рассматривать на заседаниях фракции актуальные проблемы региона»​, - сказал глава региона и ​ дал поручения членам фракции и заместителям акима области, руководителям управлений.







