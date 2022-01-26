Усилить социальную ответственность агроформирований предлагают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области считают, что необходимо усилить на законодательном уровне ответственность сельхозтоваропроизводителей. Соответствующие предложения направят руководству страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь об этом шла на заседании коллегии управления сельского хозяйства. Аким области Кумар Аксакалов заявил, что у региона есть положительный опыт подобной работы.

«Мы добились изменений в законодательство по вопросу изъятия земель, предложения по внедрению встречных обязательств при выдаче субсидий сейчас находятся на обсуждении в Парламенте. Буквально на днях состоялась встреча Главы государства с представителями отечественного бизнеса, на которой присутствовали представители и от нашей области. Президент подчеркнул, что социальная ответственность предпринимателей станет одним из ключевых принципов новой экономической политики. Рассмотрим работу руководителя сельхозформирований через «призму» того, насколько он стал социально ориентированным и является «хозяином на земле в селе», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона отметил, что 32% всех поступающих в акимат обращений – жалобы граждан по вопросам сельского хозяйства и земельных отношений. Это говорит о том, что люди недовольны работой руководителей в селах, агроформирований, который взяли бразды правления.

«Со своей стороны, государство поддерживает сельхозтоваропроизводителей субсидиями. До 70% налогов прощает. В 2019 году – 32,4 млрд тенге субсидий получено, 10,8 млрд тенге налогов выплачено. В 2020 году – 42,8 млрд тенге субсидий, 12,3 млрд тенге налогов. При этом со стороны агроформирований не уделяется должного внимания социальному развитию сел. Развитие села – совместная цель государства и сельхозтоваропроизводителей. Назрела необходимость усиления на законодательном уровне встречной ответственности агроформирований, в том числе и социальной», - сказал К.Аксакалов.

Регион вносит пять предложений.

Первое – установить строгие ограничения для получателей субсидий, прекратить выдачу субсидий для тех, кто получает урожайность, не соответствующую потенциалу земли.

«Земля Северного Казахстана способна каждый год давать большой результат. Только усилия надо приложить, знания и технологию соблюсти. А мы хотим проскочить. Так не должно быть», - считает аким области.

Второе предложение: те, кто занимаются растениеводством, должны заниматься и животноводством. Это обеспечит круглогодичную занятость сельского населения.

Третье предложение касается неработающей нормы о проведении собрания по утверждению годовой отчетности.

«Абсолютное большинство сельхозформирований не соблюдают это требование и, к сожалению, ответственности за это законом не предусмотрено. Лазейку используют, не отчитываются. Людей держат в неведении. Отсюда и вопросы возникают. Необходимо ужесточение требований по обязательному проведению отчетов перед обладателями общего долевого землепользования. Отчетные встречи должны быть реально работающим инструментом. Здесь должны обсуждаться социальные вопросы села: подведение воды в дома, помощь нуждающимся, досуг молодежи, бесплатное питание учащихся младших классов, чистота и порядок, вспашка огородов – масса вопросов», - пояснил К. Аксакалов.

Отметил аким области и пробел в оповещении участников хозяйств. По его мнению, информировать о предстоящем отчете нужно персонально и заблаговременно, минимум за полгода.

«За неисполнение всех этих требований должна быть установлена ответственность в виде высоких штрафов. Нужно законодательно ввести трехсторонний ежегодный меморандум между обладателем общего долевого землепользования, сельхозтоваропроизводителями и местными исполнительными органами, который будет утверждаться и подписываться на итоговой отчетной встрече. Основная цель меморандума – принятие его участниками совместных обязательств, которые будут направлены не только на повышение благосостояния сельчан, защиту прав и интересов обладателей общего долевого землепользования, но и укрепление взаимоотношений сторон и решение социальных вопросов», - сказал К. Аксакалов.

Четвертое предложение – упростить процедуру принудительного изъятия сельхозземель, прилегающих к населенным пунктам, для выпаса скота.

«Людям негде пасти скот. Кругом поля. Повсюду распахано. При этом по области не используются и подлежат проверке 411 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 147 тысяч га пашни», - отметил аким области.

Пятое предложение связано с решением проблемы деградации пастбищных угодий для выпаса скота.

«По области дефицит пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья составляет 442 тысячи га. Все вы знаете, что при выпасе скота пастбища истощаются, вытаптываются. Для восстановления пастбищных угодий необходимы нормы по обязательному коренному улучшению пастбищ вокруг населенных пунктов. Эта работа должна проводиться базовыми сельхозформированиями. Это не так дорого стоит», - сказал К. Аксакалов.

Аким области напомнил, что государство для улучшения жизни на селе занимается ремонтом школ, объектов здравоохранения и культуры, ремонтом дорог, водоснабжением. За последние четыре года, по данным главы региона, отремонтировали 199 сельских школ, 51 учреждение культуры, 46 объектов здравоохранения, почти две тысячи километров дорог, улучшили водоснабжение в 165-ти селах с населением более 150 тысяч человек.

«Я специальной сегодня совместил два вопроса: развитие сельского хозяйства как отрасли и развитие сел. Эти вопросы неразрывны. Призываю всех сельхозтоваропроизводителей в течение зимы внести коррективы в свою деятельность, подумать над тем, насколько правильно работаете и поставить во главу угла жизнь ваших работников. Государство направляет существенные средства на инфраструктур в селах. С вашей стороны требуется быть хозяином на земле и в селе», - подчеркнул К. Аксакалов.