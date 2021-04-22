Усилить санитарно-карантинный контроль на границе с РФ в Атырауской области поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил установить строгий санитарно-карантинный контроль на границе с Российской Федерацией в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие пункта пропуска на границе с Россией негативно сказывается на эпидемиологической ситуации в регионе. На пограничном посту, через который проходит автотранспорт, необходимо обеспечить слаженную работу ответственных учреждений. Поручаю Правительству совместно с акиматами установить строгий санитарно-карантинный контроль за местами пересечения границы автотранспортом», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Также Глава государства поручил создать все условия для деятельности специалистов санитарно-эпидемиологической сферы, выезжающих в командировки.

«В настоящее время появились различные штаммы, борьба с которыми усложнилась. К сожалению, из-за опасного заболевания мы теряем многих известных людей. Это невосполнимая трагедия для всей страны. Жизнь каждого человека дорога государству. Поэтому призываю всех проявлять ответственность, проявлять осторожность», - призвал Президент.

«Я постоянно говорю, что самый эффективный способ победить коронавирус – это вакцинация. Мы должны организовать массовую вакцинацию населения. В этой работе в центре внимания должны быть крупные предприятия. Особое внимание надо уделить проведению разъяснительной работы среди работников нефтяных компаний», - резюмировал К. Токаев.



