Усилить работу с нелегальными недропользователями поручил аким Туркестанской области
«Железобетонные насыпи мостов, водозаборов разрушаются, оголяются бетонные сваи. Данное обстоятельство, наряду с угрозой для жизни людей, приводит к перерасходу государственных средств. Из-за снижения уровня воды в этих реках мосты на ряде дорог областного значения нуждаются в ремонте», - отметил руководитель управления.
Умирзак Шукеев поручил руководителям соответствующих органов кардинально решить проблему. Легализацией или прекращением деятельности незаконных недропользователей будет заниматься специально созданная комиссия.
Отметим, в Туркестанской области до конца года планируется увеличить долю автодорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 79% до 81,4%. К 2025 году этот показатель планируется довести до 90%. В текущем году большую часть средств, выделенных на ремонт автотрасс, направят на модернизацию дорог местного значения. Строительно-ремонтными работами охвачено более 300 объектов, около 1200 км дорог и улиц. До конца года намерены сдать в эксплуатацию 700 км трасс.
Вместе с тем, идёт капитальный и средний ремонт дорог в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах протяженностью 478 км. Кроме того, в этих районах по поручению акима области ремонтируют 11 автодорог областного значения общей протяженностью 180 км. Дороги в этих районах планируется полностью ввести в эксплуатацию в сентябре месяце текущего года. Также дороги обновляют в Казыгуртском, Тюлькубасском, Созакском, Байдибекском районах и городе Арыс.
В этом году ожидается завершить работы и ввести в эксплуатацию дороги в направлениях Туркестан-Балтаколь, Кентау-Ащысай, Шымкент-Карамурт, Аксукент-Карамурт, Шымкент-Сайрам, Шарапхана-Жанабазар. Отремонтируют автотрассы областного значения в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах.