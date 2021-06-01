Усилить работу с нелегальными недропользователями поручил аким Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень воды в реках Келес, Сайрам, Аксу, Арыс и Бадам из-за действий незаконных недропользователей с каждым годом снижается. Это приводит к преждевременному износу мостов над реками и дорогами областного значения. О текущей ситуации в этом направлении доложил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

«Железобетонные насыпи мостов, водозаборов разрушаются, оголяются бетонные сваи. Данное обстоятельство, наряду с угрозой для жизни людей, приводит к перерасходу государственных средств. Из-за снижения уровня воды в этих реках мосты на ряде дорог областного значения нуждаются в ремонте», - отметил руководитель управления.

Умирзак Шукеев поручил руководителям соответствующих органов кардинально решить проблему. Легализацией или прекращением деятельности незаконных недропользователей будет заниматься специально созданная комиссия.

Отметим, в Туркестанской области до конца года планируется увеличить долю автодорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 79% до 81,4%. К 2025 году этот показатель планируется довести до 90%. В текущем году большую часть средств, выделенных на ремонт автотрасс, направят на модернизацию дорог местного значения. Строительно-ремонтными работами охвачено более 300 объектов, около 1200 км дорог и улиц. До конца года намерены сдать в эксплуатацию 700 км трасс.

Вместе с тем, идёт капитальный и средний ремонт дорог в Мактааральском, Жетысайском и​ Келесском районах протяженностью 478 км. Кроме того, в этих районах по поручению акима области ремонтируют 11 автодорог областного значения общей протяженностью 180 км. Дороги в этих районах планируется полностью ввести в эксплуатацию в сентябре месяце текущего года. Также дороги обновляют в Казыгуртском, Тюлькубасском, Созакском, Байдибекском районах и городе Арыс.

В этом году ожидается завершить работы и ввести в эксплуатацию дороги в направлениях Туркестан-Балтаколь, Кентау-Ащысай, Шымкент-Карамурт, Аксукент-Карамурт, Шымкент-Сайрам, Шарапхана-Жанабазар. Отремонтируют автотрассы областного значения в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах.



