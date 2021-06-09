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    16:30, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Усилить работу Домов дружбы призвал Госсекретарь РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев заявил о необходимости усилить работу Домов дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В качестве стратегической задачи нами будет продолжена многоплановая работа по интеграции всех этно-социальных групп в единую нацию. Важно наращивать и усилия по продвижению государственного языка через структуры Ассамблеи - Домов дружбы и лингвистические кабинеты. Принять меры по развитию социально-ориентированной, благотворительной деятельности Ассамблеи и этнокультурных объединений, а также по развитию института волонтерства в различных сферах. Для этого необходимо создавать условия, усилить работу Домов дружбы как центров межэтнического общения, благотворительности, волонтерства и изучения государственного языка, а также принять меры по укреплению материально-технической базы», - рассказал в ходе расширенного заседания Совета АНК Крымбек Кушербаев.

    По словам государственного секретаря, необходимо концептуально, а также по-новому подойти к выстраиванию работы Домов дружбы в качестве центров интеграции и консолидации этносов вокруг казахского народа.

    Напомним, ранее Крымбек Кушербаев обозначил ряд конкретных задач для Ассамблеи народа Казахстана.


    Теги:
    Правительство Ассамблея народа Казахстана Правительство РК АНК Общество
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