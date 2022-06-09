9 Июня 2022 18:22

Усилить ответственность за отчетность по выбросам парниковых газов поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по переходу на платное распределение квот для экспортоориентированных отраслей экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам следует поэтапно перейти на платное распределение квот для экспортоориентированных отраслей экономики. Отечественная система торговли квотами должна опираться на достоверные данные по измерению и верификации выбросов парниковых газов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Однако, по словам Президента, на практике мы видим совершенно другую картину.

«Органы по валидации и верификации парниковых газов не выезжают на площадки операторов установок, заверяя предоставленные отчеты удаленно. Таким образом, в разных регионах страны может быть одновременно верифицированно порядка 20 отчетов. Это вызывает большие сомнения в достоверности подобных отчетов. Поэтому, я поручаю Правительству принять действенные меры для усиления ответственности и компетентности органов по валидации и верификации выбросов парниковых газов», - поручил Глава государства.