Усилить ответственность вузов за нарушение академической честности призвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность вузов за нарушение академической честности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с моим заданием Правительство продолжает работу по сокращению вузов, предоставляющих некачественное образование. Однако отдельные вузы затягивают процесс закрытия до 1,5 лет, предпринимая различные процессуальные действия. Против Министерства образования и науки идет информационная кампания. Поручаю Правительству принять соответствующие меры, при этом дополнительно усилить ответственность вузов за нарушение академической честности, коррупционные правонарушения, вплоть до лишения лицензии», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

Также Президент отметил, что качественные вузы нужно всесторонне укреплять.

«Для обеспечения устойчивого развития, инклюзивности и равенства образования следует коренным образом модернизировать 15 базовых региональных вузов. Они должны выступить в качестве региональных центров притяжения талантов. Прошу Правительство совместно с акиматами до 1 июля внести детальную дорожную карту с подходами, этапами и объемами финансирования», - отметил Глава государства.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



