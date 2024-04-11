Усилить охрану на входах в ТРЦ РК призывает сенатор

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай подняла проблемные вопросы обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Казахстане 7,9 млн кв. метров торговых площадей, но только пятая часть из этих площадей отвечает критериям качества и безопасности. Детские игровые комнаты в ТРЦ должны находиться не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода, но, к сожалению, во многих торговых центрах детские игровые зоны размещены на верхних этажах без предусмотренных путей эвакуации, а также отсутствуют пандусы на эвакуационных лестницах для лиц с ограниченными возможностями. В торговых центрах на одном этаже размещаются десятки мест общественного питания, что увеличивает риск возникновения пожара из-за использования высокомощной техники для приготовления пищи, — сказала Бибигуль Жексенбай в своем депзапросе.

Она отметила, что согласно данным 2023 года, за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности зарегистрировано 13 978 административных правонарушений.

— Практически везде выявлены грубейшие нарушения противопожарной безопасности. Захламленные эвакуационные выходы, многие из которых закрыты на ключ или даже заперты на цепь, наличие просроченных огнетушителей, а то и их отсутствие и беспорядок с системами сигнализации и пожаротушения — это лишь наиболее типичные нарушения. Торговые центры должны быть снабжены высокотехнологичными системами пожарной сигнализации, способными управлять другими техническими системами здания по специальному алгоритму, позволяющему в определенное время защитить всех людей от опасных факторов пожара и тем самым дать им достаточно времени, чтобы безопасно эвакуироваться, — заявила сенатор.

Вместе с тем она отметила угрозу террористических атак при проведении Всемирных игр кочевников в Астане. Безопасность крупных спортивных мероприятий требует учета зарубежного и отечественного опыта, комплексной организационной и правовой поддержки для предотвращения угроз.