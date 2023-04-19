Усилить обороноспособность Казахстана поручил Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О необходимости усиления обороноспособности страны заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требуются совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности. Поэтому следует актуализировать соответствующую стратегию. Обновления требует и Концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

По словам Главы государства, сегодня в мире произошли серьезные изменения.

«Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене», - добавил Президент РК.