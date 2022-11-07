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Усилить меры по противодействию опустыниванию в Мангистауской области поручил Президент

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Ноября 2022, 13:53
Усилить меры по противодействию опустыниванию в Мангистауской области поручил Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Следует усилить меры по противодействию опустыниванию в Мангистауской области. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Одна из крайне актуальных проблем региона – опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна. Здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода. По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов. Полагаю, что экологическая ситуация в регионе значительно улучшится, если компетентные органы будут принимать прозрачные и эффективные решения, будет высокая взаимная ответственность государства, бизнеса и граждан», - сказал Президент РК.


Президент Казахстана   Экология   Мангистауская область  
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