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Усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК поручил Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 11:28
Усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК поручил Президент РК Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важно правильно использовать стабилизационные фонды. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы», - сказал Президент РК.

Поэтому, как отметил Глава государства, предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК.

«Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.


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