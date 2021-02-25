РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Усилить контроль за содержанием осужденных поручил Глава государства

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за содержанием осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий важный вопрос – обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. Практика показывает, что действующая система видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает происходящего в стенах этих заведений. Многие места в них все еще остаются вне поля зрения. Нужно пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранительных органов, особенно в части устранения факторов, способствующих укрытию противоправных действий. Именно поэтому в своем Послании я поручил внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить все невидимые участки», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

    Теперь, по словам Главы государства, для достижения поставленной цели МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками нужно разработать план конкретных действий.

    «Причем речь идет не только о контроле действий сотрудников правоохранительных органов, но и заключенных, поскольку мы знаем, что они используют практику провокационных действий в адрес сотрудников правоохранительных органов. То есть, контроль будет обоюдный. И самое главное – будет обеспечена прозрачность, в результате которой мы можем принимать соответствующие решения», - отметил Президент.

    «Мы должны получить четкую картину, где и как содержатся задержанные, подозреваемые и осужденные, какие меры в отношении них принимают представители правопорядка», - заключил К. Токаев.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Пенитенциарная система Заседание Нацсовета 25.02.2021 Правоохранительные органы Нацсовет
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!