Усилить контроль за содержанием осужденных поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за содержанием осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий важный вопрос – обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. Практика показывает, что действующая система видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает происходящего в стенах этих заведений. Многие места в них все еще остаются вне поля зрения. Нужно пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранительных органов, особенно в части устранения факторов, способствующих укрытию противоправных действий. Именно поэтому в своем Послании я поручил внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить все невидимые участки», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

Теперь, по словам Главы государства, для достижения поставленной цели МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками нужно разработать план конкретных действий.

«Причем речь идет не только о контроле действий сотрудников правоохранительных органов, но и заключенных, поскольку мы знаем, что они используют практику провокационных действий в адрес сотрудников правоохранительных органов. То есть, контроль будет обоюдный. И самое главное – будет обеспечена прозрачность, в результате которой мы можем принимать соответствующие решения», - отметил Президент.

«Мы должны получить четкую картину, где и как содержатся задержанные, подозреваемые и осужденные, какие меры в отношении них принимают представители правопорядка», - заключил К. Токаев.