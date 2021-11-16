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Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев

16 Ноября 2021 17:10
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Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за семейными дебоширами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, в нашем обществе женщины нередко становятся жертвами семейно-бытового насилия. На пятом заседании совета мы с вами обсуждали эту тему и приняли конкретные решения для улучшения ситуации. В частности, по моему поручению, были восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, преобразования в этом направлении нужно продолжить.

«Большое значение имеет эффективная профилактика семейно-бытового насилия. Нужно проводить системную социально-реабилитационную и воспитательную работу с дебоширами. Требуется принять комплекс мер для снижения уровня насилия в обществе. Он должен охватывать вопросы семейного воспитания, образования культуры», - отметил Президент.

«Важно, чтобы ограничения, накладываемые на правонарушителей, исполнялись на практике. Поэтому полицией начато совершенствование института защитного предписания. К примеру, следить за соблюдением предписаний должны патрульные полицейские, которые несут службу круглосуточно - это их работа. Это позволит усилить контроль за лицами, совершающими семейно-бытовое насилие, снизить риск подобных правонарушений», - заключил К. Токаев.


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#Президент Казахстана   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #Общество   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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