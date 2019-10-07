Усилить контроль за качеством строящегося по госпрограммам жилья предложил Нуртай Сабильянов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов поднял проблему плохого качества жилья, строящегося по госпрограммам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основное число жалоб людей приходится на качество построенных домов, стройматериалов, используемых при возведении и отделке зданий и проблемы с коммуникациями», - сказал Нуртай Сабильянов на Правительственном часе в Мажилисе.

По информации МИИР, только за 2018 год в Казахстане по итогам контроля, проведенного органами ГАСК, на всех строящихся объектах за некачественное строительство квартир в рамках госпрограммы к административной ответственности привлечены 1,5 тысячи субъектов на сумму 550 млн тенге (в том числе: заказчик – 973, авторский надзор – 46, подрядчик – 218, технический надзор – 115, проектировщик – 86).

«А как так получилось, что такие недобросовестные компании строят жилые дома? Куда смотрят акиматы – заказчики? На качестве проектирования и строительства сказывается практика организации государственных закупок. Это была проблема демпинга. В целях исключения лазейки для демпинга депутатами Мажилиса в конце 2018 года был принят закон, который не допускает представление демпинговых цен», - пояснил Нуртай Сабильянов.

Кроме того, по его словам, депутатами внесены поправки в закон по ужесточению квалификационных требований для участников государственных закупок.

«В этой связи, уполномоченному органу необходимо усилить контроль за соблюдением застройщиками требований законодательства при проектировании, строительстве и вводе объектов жилищной инфраструктуры и домов в эксплуатацию. Также необходимо установить определенный срок действия лицензий на строительные работы, особенно жилых домов», - подчеркнул народный избранник.