Усилить давление на Израиль для прекращения огня в секторе Газа призвал Эрдоган

Мы переживаем период, когда мировой фундамент, основанный на правилах международной системы, пошатывается. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы переживаем период, когда мировой фундамент, основанный на правилах международной системы, пошатывается. Такие проблемы, как терроризм, исламофобия и ксенофобия, нелегальная миграция, изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность, а также сбои в цепочках поставок увеличивают серьезность геополитических потрясений, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также остановился на ситуации на Ближнем Востоке.