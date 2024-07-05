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    18:17, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Усилить давление на Израиль для прекращения огня в секторе Газа призвал Эрдоган

    Эрдоган
    Фото: Акорда

    Мы переживаем период, когда мировой фундамент, основанный на правилах международной системы, пошатывается. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы переживаем период, когда мировой фундамент, основанный на правилах международной системы, пошатывается. Такие проблемы, как терроризм, исламофобия и ксенофобия, нелегальная миграция, изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность, а также сбои в цепочках поставок увеличивают серьезность геополитических потрясений, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

    Он также остановился на ситуации на Ближнем Востоке.

    - Последний и самый болезненный пример этого мы наблюдаем на оккупированных палестинских территориях, особенно это касается сектора Газа. В результате нападений в секторе Газа погибли более 37 тысяч невинных людей и около 90 тысяч палестинцев получили ранения, 16 тысяч детей погибли под руинами в результате совершенных нападений. Руины, под которыми умирают дети, по сути являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность. Чтобы положить конец этому вопросу необходимо остановит Израиль. А для этого необходимо усилить международное давление на израильскую администрацию, - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

    Теги:
    ШОС сектор Газа Реджеп Тайип Эрдоган Турция Палестино-израильский конфликт Саммит ШОС Израиль
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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