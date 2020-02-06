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Усиленный контроль ведется по всем международным рейсам в аэропорту Алматы

6 Февраля 2020 15:30
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Усиленный контроль ведется по всем международным рейсам в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова проверил работу по обеспечению на территории международного аэропорта города усиленного санитарно-карантинного контроля по всем международным рейсам, в особенности прибывающих из зон риска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акимата сообщили, что в ходе осмотра проверено соблюдение рекомендаций Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина. Кроме того, был проведен анализ ситуации по соблюдению масочного режима сотрудниками аэропорта, миграционной полицией и иных лиц, контактирующих с прибывающими.

Кроме того, проконтролированы вопрос обеспеченности необходимым количеством дезинфицирующих растворов и их применения, санитарное состояние мест общественного пользования, а также рассмотрены вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников странового координационного комитета.

В целях санитарно-карантинного контроля также была проведена проверка деятельности объектов общественного питания и торговли, расположенных на территории аэропорта. Для выполнения постановления главного санитарного врача страны, в ходе мониторинга, по выявленным нарушением подготовлены и выданы постановления и предупредительные письма с указанием срока исполнения.

По итогам заседания региональным штабом было принято решение на постоянной основе ежедневно осуществлять мониторинг хода проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса.

В целом, на сегодня в мегаполисе ситуация находится под контролем, случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Все специальные ведомства по биологической безопасности и сотрудники санитарной охраны подготовлены и соблюдают правила санитарно-карантинного контроля всех уровней по чрезвычайной ситуации.

Ранее руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова порекомендовала отложить турпоездки в регионы, где были зарегистрированы случаи заражения коронавируса.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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