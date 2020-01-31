Усиленный контроль из-за коронавируса: как врачи проверяют прибывших в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за вспышки китайского коронавируса контроль на границах, а также в аэропортах усиливают во всем мире и, в частности, в Казахстане. Как идет досмотр граждан в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, показали журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санитарный карантинный контроль начинается уже на борту самолета, приземлившегося в Нур-Султане.

«Пограничники поднимаются на борт, стучат в дверь. У них имеются все соответствующие документы, декларации по сопровождению самолета. Дальше на борт заходят санитарные врачи, чтобы провести анкетирование и термометрию пассажиров», - сказал директор департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Министерства здравоохранения Ермек Токбергенов.

Он уточнил, что термометрию пассажиры проходят в двойном контроле - на борту воздушного судна через ручной термометр и после выхода из самолета.

«В салоне осматривают каждого пассажира. Задача санитарных врачей заключается в том, чтобы провести термометрию у всех пассажиров и у всех членов экипажа», - проинформировал Е. Токбергенов.

«Прежде чем пассажиры выходят из самолета, они проходят определенные трапы. Под этими трапами есть стационарные тепловизоры, это уже второй по счету контроль. Его, как правило, пассажиры не замечают. Тепловизоры не видны», - добавил Ермек Токбергенов.

Кроме того, санитарные врачи проводят анкетирование пассажиров.

По словам директора департамента, врачи обязаны записывать все паспортные данные пассажиров. В частности, откуда пассажир прилетел, пункт его назначения и где он будет проживать.

«Если выявлен температурящий, то его отправляют в медицинский пункт, который находится на первом этаже. С ним, в свою очередь, будут работать лечащие врачи. Кроме лечащих врачей (терапевтов), есть инфекционисты, которые определяют состояние больного. Если врачи определят, что больного нужно госпитализировать, то он подлежит госпитализации», - сказал спикер.

Врачи еще раз должны перепроверять пассажира на наличие температуры.

Если больного решили всё же госпитализировать, то его направляют в лечебные медицинские учреждения согласно схеме.

В целом, инкубационный период инфекции длится до 14 дней, поэтому врачи в течение 14 дней проводят мониторинг состояния здоровья прибывших.

Ранее сообщалось, что по решению Межведомственной комиссии Правительства с 3 февраля авиарейсы между Казахстаном и Китаем будут приостановлены. Кроме того, приостановлено движение автобусных сообщений, а также поездов из Казахстана в Китай.

По последним данным, в Китае зафиксировано более 9 тысяч подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса. Число летальных исходов достигло 213. После успешного курса лечения 171 человек выписан из больниц.