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    13:55, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Усиленный ЦОН закрыли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Филиал госкорпорации«Правительство для граждан» по городу Алматы прекратил работу усиленного ЦОНа, открытого в Жетысуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Усиленный ЦОН в микрорайоне Кулагер по получению ИИН иностранными гражданами был открыт в связи с притоком иностранцев в целях снижения нагрузки на ЦОНы Алматы.

    «В настоящее время, в связи с уменьшением количества получателей ИИН со стороны иностранных граждан, с 8 ноября закрыт усиленный ЦОН города Алматы. Теперь иностранные граждане могут обратиться за получением ИИН в любой ЦОН или отделения банка ЦентрКредит», - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации.


    Теги:
    ЦОН Алматы
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