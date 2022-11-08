Усиленный ЦОН закрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Филиал госкорпорации«Правительство для граждан» по городу Алматы прекратил работу усиленного ЦОНа, открытого в Жетысуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Усиленный ЦОН в микрорайоне Кулагер по получению ИИН иностранными гражданами был открыт в связи с притоком иностранцев в целях снижения нагрузки на ЦОНы Алматы.

«В настоящее время, в связи с уменьшением количества получателей ИИН со стороны иностранных граждан, с 8 ноября закрыт усиленный ЦОН города Алматы. Теперь иностранные граждане могут обратиться за получением ИИН в любой ЦОН или отделения банка ЦентрКредит», - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации.