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    12:30, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Усиленный ЦОН работает в Алматы - в филиале госкорпорации обратились к горожанам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководство филиала НАО ГК «Правительства для граждан» по Алматы обратилось к гостям и жителям города в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день наблюдается скопление услугополучаталей в районных отделах филиала. Это связано с наплывом нерезидентов на получение таких услуг как формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим на территорию РК, и разрешение на временное пребывание на территории РК. В этой связи возникает скопление граждан на получение талона Единой электронной очереди. Талоны ЕЭО в отделах по обслуживанию населения можно получить как у специалистов в секторе «справочная», так и путем сканирования QR-кода в приложении «Мобильный ЦОН». QR-коды размещены во всех отделах в обозримых для услугополучателей местах», - пояснил директор филиала «Правительства для граждан» по Алматы Абдурасул Кулдашов.

    Он также отметил, что с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией «Правительство для граждан» было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах. В Алматы прием заявок на получение ИИН будет производиться в ЦОНе Жетысуского района по адресу: мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а, 2-этаж.

    «Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием», - добавил он.

    Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя). Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день, услуга оказывается бесплатно.

    ЦОНы в Алматы работают в штатном режиме - с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, telegram-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

    Ранее сообщалось о том, что восемь ЦОНов в Казахстане перешли на усиленный режим работы.


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    Общество ЦОН Алматы
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