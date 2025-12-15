Усиление ветра с метелью: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря

— Северо-западный циклон на большей части РК сохранит неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на севере, ночью и утром в центре страны ожидается сильный снег, на юго-востоке, ночью на юге, днем на востоке республики прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью, — говорится в сообщении «Казгидромет».

На западе, севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, юге Костанайской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.