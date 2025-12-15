РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:13, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Усиление ветра с метелью: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    погода, боран, метель, дорога, автобус, остановка
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    — Северо-западный циклон на большей части РК сохранит неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на севере, ночью и утром в центре страны ожидается сильный снег, на юго-востоке, ночью на юге, днем на востоке республики прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью, — говорится в сообщении «Казгидромет».

    На западе, севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, юге Костанайской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают