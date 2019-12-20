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вчера 22:17
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вчера 18:32
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вчера 18:05
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Усиление ветра и осадки ожидаются в Казахстане 20 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части республики по-прежнему будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки (снег, дождь). Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации синоптиков, местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер - 30 м/с и более.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.
В Кызылординкой, Мангистауской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, в Мангистауской области местами порывы 25 м/с, местами ожидаются туман, гололед.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гололед.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 17-22 м/с. В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами - туман, гололед, метель.
В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами - туман, гололед, метель, усиление ветра 15-23 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются метель, днем усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
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