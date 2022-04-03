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Усилен контроль в казахстанском секторе Каспийского моря

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2022, 00:43
Усилен контроль в казахстанском секторе Каспийского моря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с территориальными подразделениями МВД и МЭГПР начато проведение комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«Пограничная служба КНБ Республики Казахстан информирует, что в период проведения указанных мероприятий контроль за соблюдением установленных режимов в казахстанском секторе Каспийского моря будет усилен. В частности, запланировано проведение целого ряда совместных рейдов по выявлению незаконной деятельности, связанной с расхищением природных богатств государства», - сообщили в КНБ.


Фото: gov.kz

Безопасность   Пограничники   КНБ   Каспийское море  
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