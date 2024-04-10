Ушли, чтобы вернуться окончательно? Израильские войска отступили с юга Газы

В ночь на воскресенье 7 апреля израильские войска вышли из южных районов сектора Газа. Они оставили здесь только одну бригаду. Она будет контролировать коридор, который проходит от моря до границы с Израилем и разделяет сектор на две части. В результате почти два миллиона палестинцев оказались сконцентрированы в южном меньшем секторе вокруг города Рафах, а примерно 200-300 тысяч остались в северной части. При этом остается открытым вопрос, позволят ли теперь палестинцам с юга вернуться в свои дома на севере? Как будут развиваться события, разбирался международный обозреватель агентства Kazinform.

Фильтрация населения или лагерь беженцев?

Большинство из двух миллионов людей в Рафахе ранее бежали на юг в ходе военной операции Израиля, которую он начал в ответ на террористическую атаку боевиков движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября 2023 года. Такая концентрация людей вокруг Рафаха на египетской границе фактически стала главной причиной того, что Израиль так и не начал атаку на последний подконтрольный ХАМАС участок территории Газы.

Это стало бы настоящей гуманитарной катастрофой с учетом того, что Египет не дает возможности палестинцам переходить на свою территорию. Любое падение бомбы или снаряда в Рафахе и его окрестностях сразу бы привело к огромным жертвам среди мирного населения. В Израиле, в связи с этим заявляли, что ХАМАС таким образом использует гражданских в качестве «живого щита».

Хотя в ходе операции в Газе Израиль сам призывал палестинцев в северных городах уходить на юг, к Рафаху. Теоретически, наверное, было возможно попытаться отделить мирных палестинцев от боевиков. Но эмоциональный настрой израильских военных при поддержке общественности после терактов 7 октября был ориентирован на уничтожение ХАМАС и так получилось, что мирное население и гражданская инфраструктура серьезно пострадали от такой бескомпромиссности. Израильские военные довольно активно применяли авиацию и артиллерию в ходе этой операции и не сильно беспокоились о сохранности имущества и жизни палестинского населения. Хотя, конечно, они это отрицают.

Характерно, что 3 апреля в израильском издании +972 журналист Юваль Авраам опубликовал результаты исследования, в котором он указывал на то, что армия Израиля в ходе операции в Газе повысила нормы допустимого ущерба среди гражданских при уничтожении целей ХАМАС. Причем, для принятия решений по уничтожению она вроде бы использовала искусственный интеллект с ограниченной скоростью реакции, примерно 20 секунд. По данным исследования допустимый ущерб среди гражданских мог составлять до 100 человек в случае, если вы наносите удар по тому или иному объекту, где может находиться какой-нибудь командир или функционер ХАМАС. В частности, один информатор сообщил, что во время одной такой атаки 17 октября 2023 года было разрушено от 16 до 18 зданий в лагере палестинских беженцев «Бурейдж». Израильская армия опровергла такую информацию, утверждая, что соблюдает правила ведения войны.

Так или иначе, но большая часть зданий в северной части Газы оказалась разрушена или повреждена, а большая часть населения теперь оказалась в районе города Рафах. В сложившейся ситуации Израиль может либо начать фильтрацию населения с тем, чтобы разрешить некоторой его части вернуться на север сектора, либо укрепить полосу земли, которая отделяет Рафах от остальной части Газы. В последнем случае этот город станет одним очень большим лагерем беженцев.

Фото: ©AHMED ZAKOT / Keystone Press Agency

Почему Израиль отказался от штурма Рафаха

В данном случае самое важное, почему, собственно, Израиль отказался от штурма Рафаха, как планировал последние месяцы. Понятно, что это вызвало бы гуманитарную катастрофу невероятных масштабов. Но также была высока вероятность обострения отношений с Египтом. Потому что два миллиона людей в случае начала бомбежек и атаки наверняка бросились бы спасться в эту страну. Египетская армия и ее укрепления на границе не смогли бы сдержать столько отчаявшихся людей.

Можно также представить, какое впечатление это произвело бы на мусульманский мир, который с начала израильской операции ограничивался только критикой Тель-Авива. По сути, кроме йеменских хуситов, никто не стал вмешиваться в этот конфликт, даже Иран. Скорее всего, этого бы не произошло в случае операции в Рафахе. Но негативный эффект был бы огромен и не столько для Израиля, сколько для США, чего они не могли себе позволить, особенно накануне президентских выборов в ноябре 2024 года. С тактической точки зрения это означало бы окончательно потерять голоса американских мусульман и левой части избирателей, которые критически относятся к операции Израиля в секторе Газа. Со стратегической точки зрения это теоретически могло угрожать началом большого конфликта на Ближнем Востоке и негативно сказаться на интересах США в этом регионе.

Поэтому Вашингтон в последнее время пытался сдержать Тель-Авив от операции в Рафахе. У него были для этого некоторые возможности, в конце концов, поставки оружия и особенно боеприпасов. Шесть месяцев войны в Газе потребовали большого расхода боеприпасов. Если учесть, что всегда сохраняется риск конфликта с ливанской организацией «Хезболла» и стоящим за ним Ираном, Израилю явно необходимо больше боеприпасов, которые могут быть поставлены только США.

Кроме того, Вашингтон в конце марта не наложил вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом прекратить огонь в Газе на время Рамадана. Все оценили это как форму давления американцев на Израиль. В ответ на это израильская сторона отменила визит в США своей делегации во главе с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером. В Израиле заявили, что действия Вашингтона вредят его военным усилиям и попыткам освободить заложников, потому что дает основания ХАМАС полагать, что можно добиться прекращения огня без освобождения заложников.

Но ситуация заметно изменилась после того, как израильские военные 1 апреля ударили по колонне гуманитарной организации «World Central Kitchen», в результате чего погибло 7 ее сотрудников, в основном граждане западных стран, включая американца. 4 апреля состоялся разговор президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Судя по всему, это был достаточно жесткий разговор. По крайней мере, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи сказал, что, если Израиль не изменит свою политику, тогда США изменят свою.

Израилю важен коридор, который разделяет Газу на два сектора

Как бы то ни было, но в ночь на 7 апреля Израиль вывел часть войск из сектора Газы. Одновременно стало известно, что в Каире прошли переговоры с участием представителей Египта, США, Катара и Израиля по ситуации в Газе и в том числе обсуждение вопроса о заложниках. В частности, было решено предложить ХАМАС обменять 40 израильских заложников на 700 палестинских заключенных. США также настаивали на возвращении палестинцев в свои дома на севере сектора, пусть даже они были в значительной степени разрушены.

В анклаве останется только одна израильская бригада, контролирующая коридор «Нецарим» OpenMaps

Пока неизвестна позиция руководства ХАМАС на эти предложения. Хотя эта организация ранее требовала вывода войск из сектора, пусть даже поэтапного, и возвращения всех беженцев в свои дома. Но для Израиля это означало бы отказаться от результатов шести месяцев военной операции в секторе Газа. Гораздо более выгодным для него было бы передать ответственность за сектор какому-нибудь арабскому государству или коалиции государств с тем, чтобы они взяли под контроль Газу.

Но это маловероятно. Никто не хочет заниматься тяжелой работой по ликвидацию последствий войны и установлению контроля над вооруженными группировками в Газе. Это будет очень сложно. Понятно, что ХАМАС не согласиться с контролем какой-то арабской страны. Он наверняка захочет восстановить свой контроль над Газой.

Поэтому для Израиля так важен коридор, который разделяет Газу на две части. Они могут проводить фильтрацию людей, которым разрешат вернуться на север. Однако для Израиля будет сложно организовать полноценную оккупацию территории всей северной части сектора. Для этого нужно слишком много солдат и организационных усилий. Тем более, что здесь есть отдельные территории, которые Израиль не вполне контролирует. Например, израильская армия все еще нуждается в том, чтобы наносить удары с воздуха по отдельным населенным пунктам на севере. Так, утром 9 апреля ВВС Израиля нанесли удар по городу Дейр аль-Балах в центре сектора.

Похоже, что ХАМАС оказался «крепким орешком». Израилю не удалось разгромить его за 6 месяцев. Возможно, потому, что палестинцам из Рафаха было больше некуда уходить и премьер Нетаньяху так и не решился отдать приказ о штурме этого города. В итоге время ушло. ХАМАС сохранил свое влияние на этом оставшемся клочке территории Газы. Теперь речь идет о перемирии, что закрепит за ним статус стороны в переговорах.

К тому же, у Израиля и США сейчас есть более насущная проблема, которая имеет отношение к обеим странам. 1 апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты несколько высших офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Теперь Израиль и США ожидают возможной ответной реакции со стороны Ирана и его прокси-группировки «Хезболлы» в Ливане.

Возможно, конечно, что Израиль выводит войска для нейтрализации такой ответной реакции со стороны Тегерана, а потом он все-таки постарается атаковать Рафах. Гипотетически такая возможность у него сохраняется. Но практически это теперь сложно сделать. Как ни парадоксально, несмотря на все жертвы и все усилия так и не удалось полностью разгромить ХАМАС. Единственное, что ему остается, это продолжать удерживать юг сектора Газа в положении большого лагеря беженцев. Но это невозможно делать бесконечно, по крайней мере, без поддержки США, а здесь, как мы видим, есть свои сложности.