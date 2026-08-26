Ушла из жизни ветеран отечественного издательского дела Альмира Сужикова

Ушла из жизни ветеран отечественного издательского дела, известный редактор и автор, кавалер ордена «Құрмет» Альмира Сужикова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Альмира Сужикова была высококвалифицированным специалистом и опытным наставником, давшим профессиональные ориентиры многим литераторам и молодым специалистам. Она внесла значительный вклад в развитие отечественного книгоиздания. На протяжении почти полувека Альмира Сужикова трудилась в издательстве «Алматыкітап», принимая участие в подготовке и выпуске множества содержательных изданий высокого художественного уровня.

Ее авторский и редакторский труд вложен в издания серии «Менің Қазақстаным», посвященные национальной одежде, традициям и обычаям, историческим личностям, в познавательные книги об Абае, Ыбырае, Ахмете и Шокане, а также в детскую литературу, энциклопедические и краеведческие издания. Эти произведения стали духовными спутниками многих читателей и способствовали росту интереса молодого поколения к истории и культуре родной страны.

Благодаря преданности профессии и высокому профессиональному вкусу Альмира Умбетовна пользовалась особым уважением среди коллег. Память о ее достойной жизни и светлом образе навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и читателей, а оставленное ею богатое наследие продолжит служить на благо страны.

Министерство культуры и информации РК выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Альмиры Сужиковой.

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