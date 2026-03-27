Ушла из жизни первая женщина-фармаколог Казахстана

О ее кончине сообщили в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова. Ректор вуза Марат Шоранов выразил соболезнования родным и близким, отметив, что уход Раисы Салмагамбетовны — тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной медицинской науки, фармакологии, системы высшего медицинского образования и всей сферы здравоохранения страны.

— Светлый образ Раисы Салмагамбетовны Кузденбаевой, ее преданность науке, высокий нравственный авторитет, мудрость и исключительная работоспособность навсегда сохранятся в памяти коллег, учеников, последователей и всех, кому выпала честь знать и работать рядом с ней. Коллектив Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова разделяет горечь этой тяжелой утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам, ученикам, а также всей медицинской и научной общественности страны, — говорится в сообщении.

Раиса Кузденбаева родилась 3 апреля 1942 года. Она была одной из ярчайших представительниц казахстанской медицинской науки, выдающимся ученым-фармакологом, педагогом, наставником и крупным организатором отрасли. Ее многолетняя деятельность была неразрывно связана с развитием клинической и экспериментальной фармакологии, подготовкой высококвалифицированных специалистов, становлением научных школ и укреплением интеллектуального потенциала страны.

Особого признания заслуживает ее вклад в развитие отечественной фармации, внедрение в практику новых препаратов, разработку оригинальных лекарственных средств на основе природного сырья Казахстана, а также совершенствование системы фармакологической экспертизы. Благодаря ее самоотверженному труду были заложены прочные основы дальнейшего развития национальной фармакологии и фармацевтической науки.

До последних дней жизни она продолжала активную научную и общественную деятельность, оставаясь примером беззаветного служения профессии. Особое место в ее профессиональном пути занимала работа главным редактором журнала «Фармация Казахстана», где она внесла значительный вклад в развитие отечественной научной мысли, поддержку профессионального сообщества и продвижение фармацевтической науки.

