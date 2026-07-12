Ушла из жизни известный педагог и деятель культуры Торткен Кененкызы

Министерство культуры и информации Казахстана выразило соболезнования родным и близким, ученикам, представителям интеллигенции в связи с уходом из жизни деятеля культуры Казахстана, отличника народного просвещения, ветерана труда и выдающегося педагога Торткен Кененкызы, передает Kazinform.

— Торткен Кененкызы посвятила многие годы жизни воспитанию подрастающего поколения, развитию национального искусства и сохранению духовного наследия народа. Она внесла значительный вклад в сферу образования, прививая ученикам любовь к родному языку, литературе и национальным ценностям. Будучи дочерью народного акына, певца и композитора Кенена Азербаева, она бережно хранила творческое наследие отца, занималась сбором и изучением творческого наследия Кенена Азербаева, передавая его следующим поколениям, — сообщили в Министерстве.

Жизненный путь Торткен Кененкызы, ее педагогическое мастерство и вклад в развитие национальной культуры останутся примером для будущих поколений.

— Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах народа. Пусть душа покойной обретёт вечный покой, а место её упокоения будет светлым. Пусть земля будет ей пухом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни казахстанский журналист и писатель Жумабек Табынбаев.