Ушел из жизни казахстанский журналист и писатель Жумабек Табынбаев

В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан выразили соболезнования родным и близким известного деятеля, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Знаменитый казахстанский журналист, поэт и прозаик, лауреат премии Союза журналистов Казахстана Жумабек Табынбаев ушел из жизни в Казахстане.

— Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и всему народу в связи с кончиной известного журналиста, поэта, прозаика, лауреата премии Союза журналистов Казахстана, обладателя звания «Отличник информационной сферы Республики Казахстан» Жумабека Айдарбековича Табынбаева, — говорится в сообщении ведомства.

Жумабек Табынбаев начал трудовую и творческую деятельность в 1978 году. В разные годы работал в региональных и республиканских средствах массовой информации, позже став известным в качестве поэта и прозаика. Среди его наиболее известных произведений — книги «Жизнь — караван», «Правда о войне» и «Светлый образ в моей памяти».