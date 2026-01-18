Ушла из жизни глава республиканского центра первичной медико-санитарной помощи
Руководитель республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова скончалась на 56 году жизни. Свои соболезнования выразила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Айгуль Касымова прошла путь от рядового врача-кардиолога до главы республиканского центра ПМСП.
Окончила Карагандинский государственный медицинский институт.
На своей странице в Instagram министр здравоохранения РК отметила, что Айгуль Касымова была лидером реформ и всех преобразований на первом уровне. Именно на базе республиканского центра ПСМП под её руководством отрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии стали основой для системных преобразований и повышения доступности медицинской помощи для населения.
— Её отличали искренний энтузиазм, преданность профессии и глубокое понимание миссии врача и управленца. Она была человеком большой души, открытым, внимательным к людям, умеющим поддержать, вдохновить и повести за собой команду. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ней работать. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всему медицинскому сообществу, — отметила министра здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
Напомним, ранее стало известно о кончине казахстанской художницы и сестры Динмухамеда Кунаева Раузы Кунаевой.