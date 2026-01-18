Ушла из жизни глава республиканского центра первичной медико-санитарной помощи

Айгуль Касымова прошла путь от рядового врача-кардиолога до главы республиканского центра ПМСП.

Окончила Карагандинский государственный медицинский институт.

На своей странице в Instagram министр здравоохранения РК отметила, что Айгуль Касымова была лидером реформ и всех преобразований на первом уровне. Именно на базе республиканского центра ПСМП под её руководством отрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии стали основой для системных преобразований и повышения доступности медицинской помощи для населения.

— Её отличали искренний энтузиазм, преданность профессии и глубокое понимание миссии врача и управленца. Она была человеком большой души, открытым, внимательным к людям, умеющим поддержать, вдохновить и повести за собой команду. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ней работать. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всему медицинскому сообществу, — отметила министра здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

