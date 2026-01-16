Скончалась казахстанская ученая и сестра Динмухамеда Кунаева — Рауза Кунаева
В возрасте 91 года скончалась Рауза Ахмедовна Кунаева, младшая сестра государственного деятеля Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
О кончине Раузы Минлиахмедовны Кунаевой сообщили в Международном фонде Д. Кунаева.
Рауза Кунаева родилась 10 апреля 1934 года в селе Чилик Алматинской области, и является одинадцатым, самым младшим ребенком среди детей Минлиахмеда и Зауре Кунаевых.
Разница между Раузой и старшими детьми ее родителей существенна. Так, старшая сестра Амина старше на 27 лет, а Аскар Минлиахмедович, родившийся до Раузы Минлиахмедовны, старше ее на 5 лет.
Она с 1957 по 2016 годы работала в системе Академии Наук Казахстана, в двух ее институтах: Биохимии (1957–1983 гг.), Молекулярной биологии и биохимии (1983–2016 гг.).
— Рауза Минлиахмедовна является крупным казахстанским ученым в биологической науке, чьи труды известны далеко за пределами Казахстана. Ее отличают высокая интеллигентность и скромность, товарищеское отношение к людям, доброжелательность, умение выслушать, — сообщили в фонде.
Рауза Кунаева была замужем за крупнейшим правоведом республики — Муратом Баймахановым. Их дочь — Баймаханова Дина Муратовна пошла по стопам своего отца. В настоящее время она доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.
Также соболезнования выразил депутат Мажилиса Парламента, юрист Бакытжан Базарбек, чья супруга является племянницей Раузы Кунаевой.
— Она всегда смотрела человеку в глаза. Прежде чем что-то сказать, она вдумчиво подбирала слова и неизменно находила именно те, которые были нужны конкретному человеку. Она всегда улыбалась, никогда не показывая своих внутренних переживаний и тревог. Роза Ахмедовна родилась в прекрасной семье, была самой младшей среди братьев и сестер и до последнего дня с теплотой отзывалась о каждом из них, бережно сохраняя и передавая нам память о своей семье, — написал Бакытжан Базарбек.