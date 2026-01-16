Скончалась казахстанская ученая и сестра Динмухамеда Кунаева — Рауза Кунаева

О кончине Раузы Минлиахмедовны Кунаевой сообщили в Международном фонде Д. Кунаева.

Рауза Кунаева родилась 10 апреля 1934 года в селе Чилик Алматинской области, и является одинадцатым, самым младшим ребенком среди детей Минлиахмеда и Зауре Кунаевых.

Разница между Раузой и старшими детьми ее родителей существенна. Так, старшая сестра Амина старше на 27 лет, а Аскар Минлиахмедович, родившийся до Раузы Минлиахмедовны, старше ее на 5 лет.

Она с 1957 по 2016 годы работала в системе Академии Наук Казахстана, в двух ее институтах: Биохимии (1957–1983 гг.), Молекулярной биологии и биохимии (1983–2016 гг.).

— Рауза Минлиахмедовна является крупным казахстанским ученым в биологической науке, чьи труды известны далеко за пределами Казахстана. Ее отличают высокая интеллигентность и скромность, товарищеское отношение к людям, доброжелательность, умение выслушать, — сообщили в фонде.

Рауза Кунаева была замужем за крупнейшим правоведом республики — Муратом Баймахановым. Их дочь — Баймаханова Дина Муратовна пошла по стопам своего отца. В настоящее время она доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.

Также соболезнования выразил депутат Мажилиса Парламента, юрист Бакытжан Базарбек, чья супруга является племянницей Раузы Кунаевой.