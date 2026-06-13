Ущерб водителям возместили после инцидента на трассе Алматы — Шелек — Хоргос
На автодороге «Алматы — Шелек — Хоргос» дорожники усилили профилактические работы на цементобетонном покрытии, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
В период повышенных температур дорожные службы АО «НК „КазАвтоЖол“ усилили мониторинг состояния цементобетонного покрытия на автомобильной дороге республиканского значения „Алматы — Шелек — Хоргос“.
В рамках обследования специалисты дорожных служб совместно с ответственными организациями проверили участки цементобетонного покрытия. По итогам мониторинга выявлен 31 участок с признаками возможного температурного коробления цементобетонных плит.
В целях предупреждения возникновения дефектов дорожниками оперативно организованы профилактические мероприятия. На 21 участке уже выполнена нарезка дополнительных деформационных швов, предназначенных для снижения внутреннего напряжения в бетонных плитах при высоких температурах. На оставшихся 10 участках работы продолжаются и находятся на постоянном контроле специалистов.
Вместе с тем в социальных сетях распространяется видеоматериал, на котором зафиксирован локальный дефект цементобетонного покрытия. По предварительным данным, инцидент произошел после прохождения тяжелого грузового транспортного средства. В результате воздействия транспортной нагрузки произошло разрушение части бетонного покрытия, после чего на данный участок совершили наезд легковые автомобили, получившие повреждения колес. Дорожными службами совместно с подрядной организацией были оперативно приняты меры по устранению последствий.
Указанный участок приведен в нормативное состояние, движение транспортных средств обеспечено в штатном режиме. Ущерб владельцам пострадавших транспортных средств возмещён подрядной организацией в полном объеме.
Кроме того, по данному факту департаментом полиции к подрядной организации применены меры административного воздействия в виде штрафа.
АО «НК „КазАвтоЖол“ отмечает, что в летний период, особенно при резком повышении температуры воздуха, цементобетонное покрытие требует постоянного контроля. В этой связи дорожные службы проводят регулярные обследования, выявляют потенциально уязвимые участки и выполняют профилактические работы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.
Ранее сообщалось о том, что размытый участок трассы Кеген — Нарынкол восстановили после паводков.