Ущерб водителям возместили после инцидента на трассе Алматы — Шелек — Хоргос

На автодороге «Алматы — Шелек — Хоргос» дорожники усилили профилактические работы на цементобетонном покрытии, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

В период повышенных температур дорожные службы АО «НК „КазАвтоЖол“ усилили мониторинг состояния цементобетонного покрытия на автомобильной дороге республиканского значения „Алматы — Шелек — Хоргос“.

В рамках обследования специалисты дорожных служб совместно с ответственными организациями проверили участки цементобетонного покрытия. По итогам мониторинга выявлен 31 участок с признаками возможного температурного коробления цементобетонных плит.

В целях предупреждения возникновения дефектов дорожниками оперативно организованы профилактические мероприятия. На 21 участке уже выполнена нарезка дополнительных деформационных швов, предназначенных для снижения внутреннего напряжения в бетонных плитах при высоких температурах. На оставшихся 10 участках работы продолжаются и находятся на постоянном контроле специалистов.

Вместе с тем в социальных сетях распространяется видеоматериал, на котором зафиксирован локальный дефект цементобетонного покрытия. По предварительным данным, инцидент произошел после прохождения тяжелого грузового транспортного средства. В результате воздействия транспортной нагрузки произошло разрушение части бетонного покрытия, после чего на данный участок совершили наезд легковые автомобили, получившие повреждения колес. Дорожными службами совместно с подрядной организацией были оперативно приняты меры по устранению последствий.

Указанный участок приведен в нормативное состояние, движение транспортных средств обеспечено в штатном режиме. Ущерб владельцам пострадавших транспортных средств возмещён подрядной организацией в полном объеме.

Кроме того, по данному факту департаментом полиции к подрядной организации применены меры административного воздействия в виде штрафа.

АО «НК „КазАвтоЖол“ отмечает, что в летний период, особенно при резком повышении температуры воздуха, цементобетонное покрытие требует постоянного контроля. В этой связи дорожные службы проводят регулярные обследования, выявляют потенциально уязвимые участки и выполняют профилактические работы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

Ранее сообщалось о том, что размытый участок трассы Кеген — Нарынкол восстановили после паводков.