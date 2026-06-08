Размытый участок трассы Кеген — Нарынкол восстановили после паводков

3 апреля 2026 года в связи с резким потеплением и увеличением объема талых вод с гор на 20-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Кеген — Нарынкол» был поврежден водопропускной трубопровод, в результате чего произошел размыв дорожного полотна, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

С момента возникновения происшествия в рамках проведения работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Кеген — Нарынкол» на участке км 0–74 были организованы восстановительные мероприятия с привлечением специализированной техники и профильных специалистов.

Параллельно со строительно-восстановительными работами велась разработка проектных решений. В ходе работ вместо существующей водопропускной трубы диаметром 1,5 метра был установлен тюбинг размером 2×2 метра с повышенной пропускной способностью.

Кроме того, восстановлено земляное полотно, заново уложено дорожное покрытие, а также выполнены работы по укреплению откосов.

В настоящее время движение автотранспорта осуществляется по основной дороге в штатном режиме. Работы по среднему ремонту продолжаются.

Ранее сообщалось, что жара вызвала деформирование дороги на объездной Шымкента.