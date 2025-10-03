Ущерб от тайфуна «Буалой» во Вьетнаме оценивается в $518 млн

Тайфун разрушил 200 домов, повредил или оставил без крыш более 169 тыс. и затопил еще 64,8 тыс. Также были затоплены более 80,6 тыс. га полей с посевами риса и других сельскохозяйственных культур, погибло свыше 21 тыс. голов скота и почти 500 тыс. птиц.

Тайфун повредил множество объектов общественной инфраструктуры. В результате наводнений и оползней более 7,5 тыс. автодорог оказались заблокированы.

Власти продолжают работу по оценке ущерба, возобновлению основных услуг и оказанию помощи пострадавшим жителям.

Предварительный экономический ущерб оценивается почти в 12,8 трлн донгов (около 518 млн долларов).

Ранее сообщалось, что тайфун «Буалой» унес жизни 34 человек во Вьетнаме.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.