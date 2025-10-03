Ущерб от тайфуна «Буалой» во Вьетнаме оценивается в $518 млн
«Буалой», 10-й по счету шторм, обрушившийся на Вьетнам в этом году, и последовавшие за ним наводнения и оползни унесли жизни 49 человек, 16 числятся пропавшими без вести, еще 153 получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Тайфун разрушил 200 домов, повредил или оставил без крыш более 169 тыс. и затопил еще 64,8 тыс. Также были затоплены более 80,6 тыс. га полей с посевами риса и других сельскохозяйственных культур, погибло свыше 21 тыс. голов скота и почти 500 тыс. птиц.
Тайфун повредил множество объектов общественной инфраструктуры. В результате наводнений и оползней более 7,5 тыс. автодорог оказались заблокированы.
Власти продолжают работу по оценке ущерба, возобновлению основных услуг и оказанию помощи пострадавшим жителям.
Предварительный экономический ущерб оценивается почти в 12,8 трлн донгов (около 518 млн долларов).
Ранее сообщалось, что тайфун «Буалой» унес жизни 34 человек во Вьетнаме.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.