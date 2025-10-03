РУ
    10:45, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ущерб от тайфуна «Буалой» во Вьетнаме оценивается в $518 млн

    «Буалой», 10-й по счету шторм, обрушившийся на Вьетнам в этом году, и последовавшие за ним наводнения и оползни унесли жизни 49 человек, 16 числятся пропавшими без вести, еще 153 получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Фото: VNA

    Тайфун разрушил 200 домов, повредил или оставил без крыш более 169 тыс. и затопил еще 64,8 тыс. Также были затоплены более 80,6 тыс. га полей с посевами риса и других сельскохозяйственных культур, погибло свыше 21 тыс. голов скота и почти 500 тыс. птиц.

    Тайфун повредил множество объектов общественной инфраструктуры. В результате наводнений и оползней более 7,5 тыс. автодорог оказались заблокированы.

    Власти продолжают работу по оценке ущерба, возобновлению основных услуг и оказанию помощи пострадавшим жителям.

    Предварительный экономический ущерб оценивается почти в 12,8 трлн донгов (около 518 млн долларов). 

    Ранее сообщалось, что тайфун «Буалой» унес жизни 34 человек во Вьетнаме. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

