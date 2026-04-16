Ущерб от атак США и Израиля оценили в Иране в $270 млрд

Официальный представитель правительства Ирана Фатма Мухаджерани заявила, что предварительная оценка ущерба от атак США и Израиля составляет около $270 млрд.

По ее словам, вопрос военных репараций неоднократно поднимался иранской делегацией на переговорах, в том числе в Исламабаде, а также обсуждался на международных площадках с участием президента Масуда Пезешкиана.

Профильные ведомства уже провели предварительную оценку ущерба, нанесенного различным секторам экономики и инфраструктуры. Итоговая сумма компенсации, как ожидается, будет уточнена после официального заключения компетентных органов.

Мухаджерани подчеркнула, что Тегеран намерен добиваться возмещения ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре, коммерческим и промышленным объектам, а также учитывать гибель мирных жителей.

Напомним, Иран потребовал компенсации от пяти стран. Отмечается, что указанные страны нарушили международные обязательства перед Исламской Республикой Иран, «выступив соучастницами Израиля и США в войне» против Тегерана, поэтому несут международную ответственность и должны в полном объеме возместить ущерб, включая компенсацию за материальный и моральный ущерб, понесенный Ираном в результате их противоправных действий.