РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:57, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Ущерб от атак США и Израиля оценили в Иране в $270 млрд

    Власти Ирана предварительно оценили ущерб от атак США и Израиля в $270 млрд и заявили о намерении добиваться полной компенсации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Фото: Report

    Официальный представитель правительства Ирана Фатма Мухаджерани заявила, что предварительная оценка ущерба от атак США и Израиля составляет около $270 млрд.

    По ее словам, вопрос военных репараций неоднократно поднимался иранской делегацией на переговорах, в том числе в Исламабаде, а также обсуждался на международных площадках с участием президента Масуда Пезешкиана.

    Профильные ведомства уже провели предварительную оценку ущерба, нанесенного различным секторам экономики и инфраструктуры. Итоговая сумма компенсации, как ожидается, будет уточнена после официального заключения компетентных органов.

    Мухаджерани подчеркнула, что Тегеран намерен добиваться возмещения ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре, коммерческим и промышленным объектам, а также учитывать гибель мирных жителей.

    Напомним, Иран потребовал компенсации от пяти стран. Отмечается, что указанные страны нарушили международные обязательства перед Исламской Республикой Иран, «выступив соучастницами Израиля и США в войне» против Тегерана, поэтому несут международную ответственность и должны в полном объеме возместить ущерб, включая компенсацию за материальный и моральный ущерб, понесенный Ираном в результате их противоправных действий.

    Теги:
    Компенсация Иран Ущерб Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Жанар Альжанова
    Сейчас читают