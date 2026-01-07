РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:00, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Ущерб на 80 млн тенге: в Шымкенте задержали аферистку, объявленную в международный розыск

    Сотрудники полиции задержали подозреваемую, находившуюся в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: polisia.kz

    По данным следствия, задержанная причастна к нескольким эпизодам мошенничества, от которых пострадали жители Шымкента. Общая сумма причиненного ущерба превышает 80 миллионов тенге.

    — Одним из эпизодов стало завладение золотыми ювелирными изделиями предпринимательницы, занимавшейся торговлей украшениями. Подозреваемая, войдя в доверие, получила ценности обманным путем и не выполнила взятые на себя обязательства, — сообщили в полиции.

    Кроме того, по версии следствия, женщина предлагала туры за границу по заниженным ценам. Под этим предлогом она получала предоплату, однако обещанные поездки не организовала и деньги потерпевшим не вернула.

    После этого подозреваемую объявили в международный розыск.

    — В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности, — отметили в ДП Шымкента.

    Ранее на запрос корреспондента агентства Kazinform в МИД Казахстана прокомментировали сообщения о возможном задержании в России мужа и свекрови убитой экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Полиция Шымкент Розыск Задержания
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
