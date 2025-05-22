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    16:54, 22 Май 2025 | GMT +5

    Ущерб на 11 млрд тенге: 70 человек подозревают в незаконной регистрации автомобилей

    За последние три года расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс. автомобилей с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Ущерб на 11 млрд тенге: 70 человек подозревают в незаконной регистрации автомобилей
    Фото: АФМ

    В качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы.

    В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс. автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

    К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.

    Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

    Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге.

    Ранее Агентство по финмониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан для оперативного предоставления ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга.

    Теги:
    Транспорт АФМ Ущерб Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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