Ущерб на 11 млрд тенге: 70 человек подозревают в незаконной регистрации автомобилей

В качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы.

В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс. автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге.

Ранее Агентство по финмониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан для оперативного предоставления ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга.