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Ушел из жизни ученый Умирзак Айтбаев
9 Января 2020 11:00
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сегодня утром в возрасте 83 лет ушел из жизни доктор филологических наук Умирзак Айтбаев. передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Он был известен своими работами по вопросам лексикологии и терминологии казахского языка.
Умирзак Айтбаев родился в поселке Балтаколь Южно-Казахстанской области. Окончил КазГУ имени Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби). С 1989 года был вице-президентом международного общества «Қазақ тілі». В 1994 году стал членом-корреспондентом Академии наук Казахстана, а в 1997 году - академиком Академии социальных наук Республики Казахстан.
Долгое время Умирзак Айтбаев работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.
Фото: turkystan.kz
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