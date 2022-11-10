Ушел из жизни сатирик Копен Амирбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 72 лет умер известный сатирик, журналист Копен Амирбек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт, член Союза писателей Казахстана Серик Сейтман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Копен Амирбек родился 29 марта 1950 года в поселке Ешкикора Отырарского района ныне Туркестанской области. В 1973 году окончил факультет журналистики в Казахском национальном университете имени аль-Фараби и учился в двухлетней военно-партийной школе на Дальнем Востоке.

В 1978 году в Москве, в 1980 году в Ташкенте он участвовал во Всесоюзном фестивале молодых юмористов, а его шутки публиковались в русскоязычных коллективных сборниках «Надейся и жди» и «Крохотные звезды», издаваемых «Правдой».

В разные годы работал в политико-сатирическом журнале «Ара-Шмель», научно-техническом журнале «Білім және еңбек», газетах «Қазақ әдебиеті», «Егемен Қазақстан», был пресс-секретарем Генеральной прокуратуры и Верховного суда Республики Казахстан, занимал должность главного редактора Казахского радио.

Копен Амирбек широко известен зрителям своим сатирическим театром «Көпен келе жатыр!...». Он перевел на казахский язык классиков русской литературы И. Крылова, С. Михалкова, С. Маршака. Также был автором сборника юмористических и критических статей, обладателем президентской стипендии и ордена «Парасат», лауреатом Международной литературной премии «Алаш».

Фото: anatili.kazgazeta.kz