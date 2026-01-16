РУ
    09:55, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Ушел из жизни первый муфтий Казахстана

    Ушел из жизни первый Верховный муфтий независимого Казахстана Ратбек кажы Нысанбайулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ушел из жизни первый муфтий Казахстана
    Фото: sunna.kz

    Информацию о кончине подтвердили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

    В 1990 году казият Казахстана был выведен из состава ДУМ Центральной Азии и Казахстана и был основан независимый муфтият мусульман Казахстана, который затем переименован в Духовное управление мусульман Казахстана. Первым руководителем организации и верховным муфтием Казахстана стал Ратбек Нысанбаев.

    Ратбек кажы Нысанбайулы родился 7 ноября 1940 году в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

    Он казахстанский религиозный деятель, казий казахстанского Казията (1979—1990), Верховный муфтий Казахстана (1990—2000).

    Ратбек казы Нысанбайулы перевел Коран на казахский язык в соавторстве с У. Кыдырханулы. Является автором ряда книг об исламе.

    В 2020 году Указом Президента Республики Казахстан награжден орденом «Парасат» за заслуги в религиозно-духовной сфере и в связи с 80-летием со дня рождения

