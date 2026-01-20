Ушел из жизни основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Один из самых известных итальянских дизайнеров и одна из самых влиятельных фигур в международной моде, родился в 1932 году в Вогере, в провинции Павия.

С юных лет проявлял сильную страсть к искусству и элегантности, что привело его к изучению моды сначала в Милане, а затем в Париже, в Школе изящных искусств и Синдикате высокой моды. После работы в важных французских домах моды, включая Жана Дессе и Ги Лароша, он вернулся в Италию в 1960 году и вместе со своим партнером основал в Риме Дом Valentino.

За свою карьеру он получил множество наград, в том числе «Золотого льва» за вклад в кинематограф на Венецианском кинофестивале и орден Почетного легиона во Франции, что свидетельствует о его культурном и стилистическом влиянии. В 2008 году он официально ушел из мира моды, устроив запоминающийся показ в Париже, отказавшись от творческого руководства домом, но не от роли иконы моды.

Как сообщается, траурная церемония состоится в Риме в среду и в четверг. Похороны пройдут в пятницу.