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Ушел из жизни один из основателей ансамбля «Дос-Мукасан»

Автор:  
Еламан Турысбеков
4 Августа 2023, 12:49
Ушел из жизни один из основателей ансамбля «Дос-Мукасан» Фото: instagram.com/dos_mukasan_official

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 75-м году ушел из жизни один из основателей ансамбля «Дос-Мукасан» Александр Литвинов. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщик. Ансамбль «Дос-Мұқасан» выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчивый и светлый человек», - сообщается на официальной странице группы в Instagram.

Первый профессиональный вокально-инструментальный ансамбль Казахстана был создан 1 августа 1967 года. Тогда в селе Баянаул Павлодарской области состоялся первый концерт ВИА «Дос-Мукасан».

В прошлом году в широкий прокат вышел фильм о легендарной музыкальной группе «Дос-Мукасан». Историческую ленту сняли при поддержке Министерства культуры и спорта и Государственного центра поддержки национального кино.


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