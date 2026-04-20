Ушел из жизни известный поэт Мухтар Шаханов

Ранее сообщалось, что поэт находится в больнице в отделении реанимации. О смерти Народного писателя и поэта Казахстана Мухтара Шаханова сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Мухтар Шаханов — выдающийся казахский поэт и общественный деятель, чьи произведения переведены на множество языков мира. Он родился 2 июля 1942 года в селе Каскасу Толебийском районе Туркестанской области.

Первое стихотворение Шаханова «Сырдарья» было опубликовано в 1959 году, а первый сборник «Счастье» вышел в 1966-м. Впоследствии были изданы сборники стихов, баллады и поэмы: «Баллады» (1968), «Новолуние» (1970), «Орлы не садятся на сопки» (1974), «Царство доверия» (1977), «Нелюбимых не ждут» (1979), «Защита любви» (1982), «Сквозь столетия» (1988) и другие.

Автор более 30 поэтических книг. В соавторстве с Чингизом Айтматовым он написал книгу-эссе «Плач охотника над пропастью» и пьесу «Ночь воспоминаний о Сократе, или суд на шкуре туполобого», постановки которых успешно шли на сценах различных театров.

Мухтар Шаханов избирался народным депутатом Верховного Совета СССР и Казахстана, стоял у истоков казахстанской демократии. В годы независимости он стал одним из главных защитников казахского языка и духовного наследия нации. Занимал ответственные посты, включая депутата Мажилиса Парламента и посла Казахстана в Кыргызской Республике. Многие годы возглавлял журнал «Жалын».

Он был народным поэтом Казахстана и Кыргызстана, академиком Международной Калифорнийской Академии Наук, образования и искусства (США), профессором ряда отечественных и зарубежных академий и университетов. Лауреат премий программы ООН по окружающей среде, международных наград Турецкой Республики «За заслуги в Тюркском мире», «Руханият» Кыргызской Республики и других.

— Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, а также всему казахскому народу в связи с кончиной известного казахского поэта, драматурга, общественного деятеля, Героя труда Казахстана, Народного писателя Казахстана Мухтара Шаханова, — сообщили в Минкультуры РК.

Мухтар Шаханов — один из выдающихся деятелей, сумевших создавать произведения высокого художественного уровня и органично соединять поэзию с гражданской позицией.

— Его произведения, принесшие в мир поэзии новые художественные формы и свежее дыхание, обогатившие казахскую поэзию оригинальностью и глубиной, стали ценным достоянием нашей духовной культуры. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал глубокие и страстные мысли о судьбе страны и земли, демонстрируя пример высокой гражданской позиции, присущей только ему. Мужественный характер, возвышенный дух, стойкость в отстаивании справедливости и преданность национальным интересам Мухтара Шаханова навсегда сохранятся в памяти народа, — добавили в Минкультуры.

В 2022 году Президент Казахстана присвоил Мухтару Шаханову звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

8 апреля стало известно, что поэт госпитализирован. Об этом в социальных сетях сообщил председатель Фонда Мухтара Шаханова Нуржигит Ыскак.