18:28
16 Июня 2022 17:21
Мухтару Шаханову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства присвоил Мухтару Шаханову звание «Қазақстанның Еңбек Ері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О присвоении Шаханову М. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Шаханову Мухтару – писателю.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 15 июня 2022 года
№ 933
Читайте также
Лента новостей
18:19
18:07
18:00
17:52
17:34
17:21
17:19
17:17
17:06
17:00
16:58
16:57
16:51
16:51
16:44
16:40
16:31
16:19
16:16