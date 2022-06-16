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Мухтару Шаханову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
16 Июня 2022 17:21

Мухтару Шаханову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства присвоил Мухтару Шаханову звание «Қазақстанның Еңбек Ері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О присвоении Шаханову М. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Шаханову Мухтару – писателю.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 июня 2022 года

№ 933


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