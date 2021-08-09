Ушел из жизни глава Ассоциации курдов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 75-м году жизни, вчера, 8 августа, скончался член Совета Ассамблеи народа Казахстана, глава Ассоциации курдов Казахстана Мирзоев Князь Ибрагимович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Князь Мирзоев родился 1 мая 1947 года. Он принимал активное участие в деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

«Казахстанская общественность понесла большую утрату, скончался учёный, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, глава Ассоциации курдов Казахстана Мирзоев Князь Ибрагимович», - сообщила пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК.

В ведомстве отметили, что его высоко ценили за активную гражданскую позицию и человеческие качества.

«Князь Ибрагимович был настоящим профессионалом и человеком, беззаветно преданным делу всей жизни. Министерство информации и общественного развития выражает искренние слова соболезнования семье, близким и коллегам Мирзоева Князя Ибрагимовича в связи с его безвременной кончиной», - говорится в сообщении.



