Ушел из жизни аким района Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Сарканского района Жетысуской области Талгат Кайнарбеков ушел из жизни. Ему было 52 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайнарбеков Талгат Канатович родился 17 октября 1969 года в селе Новопокровка Сарканского района. В разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкорган, акима городов Текели и Капшагай. С мая 2020 года руководил Сарканским районом.

«Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Талгата Канатовича в связи с безвременной кончиной», - сообщили в пресс-службе акимата Жетысуской области.

О причинах смерти не сообщается.

Фото: facebook.com/Талгат Кайнарбеков











