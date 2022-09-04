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    15:21, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Ушел из жизни аким района Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Сарканского района Жетысуской области Талгат Кайнарбеков ушел из жизни. Ему было 52 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кайнарбеков Талгат Канатович родился 17 октября 1969 года в селе Новопокровка Сарканского района. В разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкорган, акима городов Текели и Капшагай. С мая 2020 года руководил Сарканским районом.

    «Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Талгата Канатовича в связи с безвременной кончиной», - сообщили в пресс-службе акимата Жетысуской области.

    О причинах смерти не сообщается.


    Фото: facebook.com/Талгат Кайнарбеков




    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Жетысуская область Утраты
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