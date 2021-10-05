Ушел из дома и поселился в лесной землянке житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 31-летний мужчина несколько дней жил в землянке в лесу и питался ранетками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, к стражам порядка обратилась жительница Тайыншинского района с заявлением о пропаже 31-летнего сына. По ее словам, 29-го сентября он выехал из дома на своем автомобиле и исчез.

«В поисках мужчины задействовали сотрудники Тайыншинского, Есильского, Кызылжарского райотделов и областного аппарата полиции. Ориентировки разослали во все подразделения полиции, информацию с фото и приметами пропавшего размещали в лентах социальных сетей волонтеры и администраторы пабликов. Один из местных жителей сообщил полицейским, что на дороге между Тарангулом и Иверском видел брошенную автомашину ВАЗ. Выяснилось, что автомашина принадлежит пропавшему», - рассказал начальник отдела управления криминальной полиции Сеильхан Жумагулов.

Полицейские прочесывали местность, использовали служебно-розыскную собаку, квадрокоптер.

Мужчину нашли в лесу, живым и невредимым. Там он вырыл импровизированную землянку, питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются.

С начала года североказахстанские полицейские приняли 323 обращения по без вести пропавшим. 318 человек разыскали.