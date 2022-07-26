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Ушедшего из дома 14-летнего подростка нашли туркестанские полицейские
26 Июля 2022 21:45

Ушедшего из дома 14-летнего подростка нашли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ушедшего из дома 14-летнего подростка нашли туркестанские полицейские спустя двое суток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Жительница Келесского района обратилась с заявлением в отдел полиции, что ее 14-летний сын два дня назад ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его родственники прочесали все село и близлежащие территории, а также берег канала, но это не принесло результатов. После этого они обратились за помощью к стражам порядка. Мальчик имеет проблемы со здоровьем.

В поисках без вести пропавшего были задействованы полицейские Келесского районного отдела полиции. Каждый стражи порядка на своей административной территории осмотрел прилегающие дворы и направления, где подросток мог появиться. Создали несколько мобильных групп.

В тот же день пропавший мальчик был обнаружен в одном из центральных парков.

Как установили полицейские, два дня подросток находился в доме друга. Он был расстроен из-за того, что члены семьи продали овец, за которыми он ухаживал, и потому ушел. Найденного мальчика вернули семье. Мать выразила благодарность сотрудникам полиции.


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