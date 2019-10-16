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Ущерб за преступления возместили на 3 млрд тенге в Алматы с начала года

16 Октября 2019 04:04
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Ущерб за преступления возместили на 3 млрд тенге в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы подвели итоги 9 месяцев текущего года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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​«На протяжении указанного периода ДЭР по Алматы проводилась работа, направленная на противодействие «теневой» экономике. Так, департаментом за отчетный период выявлено 202 преступления, из них тяжких и особо тяжких – 105. Направлено в суд 144 дела. Сумма возмещенного ущерба составила 3,4 млрд тенге. Наложен арест на сумму 5,7 млрд тенге. В результате оперативной деятельности были отмечены положительные результаты в сфере противодействия фальшивомонетничеству, незаконному игорному бизнесу, а также по ликвидации подпольных цехов по изготовлению подакцизной продукции кустарного производства», - сообщили в департаменте.

​Кроме того, руководителем департамента Даулетом Акылбековым было поручено усилить работы по укреплению законности в сфере расследования преступлений, проведению профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере «теневой» экономики.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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