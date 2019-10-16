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Ущерб за преступления возместили на 3 млрд тенге в Алматы с начала года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы подвели итоги 9 месяцев текущего года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На протяжении указанного периода ДЭР по Алматы проводилась работа, направленная на противодействие «теневой» экономике. Так, департаментом за отчетный период выявлено 202 преступления, из них тяжких и особо тяжких – 105. Направлено в суд 144 дела. Сумма возмещенного ущерба составила 3,4 млрд тенге. Наложен арест на сумму 5,7 млрд тенге. В результате оперативной деятельности были отмечены положительные результаты в сфере противодействия фальшивомонетничеству, незаконному игорному бизнесу, а также по ликвидации подпольных цехов по изготовлению подакцизной продукции кустарного производства», - сообщили в департаменте.
Кроме того, руководителем департамента Даулетом Акылбековым было поручено усилить работы по укреплению законности в сфере расследования преступлений, проведению профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере «теневой» экономики.
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