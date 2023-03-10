Ущерб свыше 61 млн тенге: организатора финпирамиды осудили в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкорганском городском суде вынесли приговор сотруднице компании Qnet по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что летом 2018 года гражданка Т. зарегистрировалась на сайте международной компании «Qnet» получив сертификат независимого представителя. В октябре 2019 года подсудимая на территории города Талдыкорган, Алматинской области (ныне Жетысуская область) незаконно вовлекала новых участников для участия в финансовой пирамиде, где граждане должны были произвести взносы в размере от 690 до 860 тысяч тенге для регистрации в компании «Qnet». При этом она обещала еженедельно производить выплаты в размере 200 долларов каждому участнику компании.

Действуя согласно преступной схеме, каждый участник должен был вовлекать новых участников, то есть выплаты дивидендов должны были осуществляться от вновь вступивших участников финансовой пирамиды. В результате преступных действий Т. в финансовой пирамиде было зарегистрировано 76 граждан, ущерб потерпевшим составил свыше 61 млн тенге.

В суде прокурор просил назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Потерпевшие по делу просили назначить строгое наказание, поскольку ущерб не был возмещен. Подсудимая Т. не признала вину, просила суд ее оправдать.

«Вина подсудимой доказывается показаниями потерпевших и свидетелей и другими исследованными материалами уголовного дела. С учетом смягчающих вину обстоятельств в виду наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, совершения преступления впервые и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд признал Т. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании Qnet.

Весной прошлого года в полиции Алматы заявили, что жертвами финпирамиды Qnet стали более 220 человек.

В феврале этого года суд Алматы вынес приговор в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем.

Кроме того, в прошлом году Агентством по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато расследование в отношении руководителей структурного подразделения компании «Qnet». Также расследование проводили в Жамбылской области.