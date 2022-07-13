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Ущерб от пожаров возрос на 77% в СКО
13 Июля 2022 13:52

Ущерб от пожаров возрос на 77% в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 374 пожара, в которых погибли 29 человек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин сообщил, что, по сравнению с прошлым годом, пожаров стало меньше на 7%, число погибших снизилось на 15%. В то же время материальный ущерб гораздо больше – 284 млн тенге против 160 млн тенге в 2021 году. Рост на 77%.

«77% пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем», - отметил Д. Растихин.

По области уже произошло 28 лесных пожаров. Большую часть из них зарегистрировали в районе М. Жумабаева.

«По статистике - летом наиболее часто пожары происходят по вине владельцев частных домов, которые неосторожно обращаются с огнем, нарушают правила пожарной безопасности при хранении сена. Его часто складируют рядом с жилыми домами, банями и другими хозяйственными строениями. Возгорание нередко случается от искр, вылетающих из выхлопных труб тракторов, комбайнов и автомобилей, и из-за детской шалости с огнем», - сказал Д. Растихин.

Между тем в регионе установилась жаркая погода. Столбик термометра днем поднимается выше 30 градусов. Служба спасения регулярно рассылает предупреждения о высокой пожарной опасности.

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Автор:
Корреспондент

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